Altro che Torre di Pisa | l’edificio più pendente del mondo si trova ad Abu Dhabi
Ci sono monumenti famosi in tutto il mondo per la loro bellezza o particolarità. A questa categoria appartiene ad esempio la Torre di Pisa, passata alla storia per la sua inclinazione che sfida la forza di gravità. Se pensate che il nostro monumento sia quello più inclinato del pianeta, è il. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: altro - torre
Puglia: morti in mare una 19enne e un 66enne, un 76enne in spiaggia. Un altro bambino in rianimazione Ieri giornata terribile fra Ugento, Torre Lapillo, Torre Canne e Porto Cesareo
Gaza City, raso al suolo un altro palazzo: l’esercito israeliano distrugge la torre Al Sousi
Incendio a Torre San Giovanni Un altro brutto incendio sta interessando il territorio di Ugento. Le fiamme sono divampate nei pressi della Pista Salentina, a Torre San Giovanni, e in questo momento una fitta coltre di fumo nero si sta allargando su tutta la ma Vai su Facebook
Sotto Torre di Pisa cori ultras Roma 'Duce, Duce, Duce' - Decine di ultras della Roma sabato pomeriggio, prima della partita di campionato contro il Pisa, ha sfilato in un corteo improvvisato sotto la Torre pendente e tra i monumenti ... Si legge su msn.com
Pisa, tutto esaurito nella Torre Nord di Cisanello: ecco chi sono gli inquilini - L’ultimo annuncio in ordine di tempo è stato quello dell’arrivo di Erre Quadro, azienda tecnologica spin off dell’Università di Pisa specializzata nell’analisi dei testi tecnici. Segnala msn.com