Alto Calore le Rus della Cisl chiedono a Lenzi di restare
La Segreteria Regionale Femca Cisl e la componente Femca Cisl della SU e hanno più volte manifestato la propria posizion e sulle dimissioni dell'Amministratore Unico auspicandone il ritir o. Scelta che, a nostro avviso, avrebbe risvolti positivi per il prosieguo del concordato. La situazione di allarmismo che si sta generando in azienda è controproducente e nociva per gli stessi lavoratori. La relazione semestrale, dovuta, da parte dei Commissari fotografa la realtà al 30042025, non tenendo conto, quindi, delle azioni messe in campo ad oggi. non è, ad ogni modo, questa la sede per la disamina di documenti tanto rilevanti, attesa la richiesta convocazione alla dirigenza di alto calore da parte di tutta la RSU aziendale.
