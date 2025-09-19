Alto Adige alpinista sviene lungo un sentiero | quando arrivano i soccorsi lo trovano morto
Un alpinista è morto giovedì 18 settembre sulle montagne dell’Alto Adige. Come riporta Il Dolomiti, si tratta di turista svizzero; era svenuto lungo un sentiero, molto frequentato da turisti e alpinisti nella zona di Lagundo, attorno alle 11 di mattina. Immediate le chiamate ai soccorsi dei presenti. Nonostante il rapido intervento dei tecnici del Soccorso alpino di Merano, giunti sul posto i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
