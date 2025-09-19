Alta quella bandiera! | a Villa Giulia il ricordo di Antonio Rastrelli tra memoria e impegno civile

Un momento di alto valore civile e di memoria collettiva. E’ “Alta quella Bandiera!”, l’evento-ricordo dedicato ad Antonio Rastrelli, a sei anni dalla sua scomparsa e nel ricordo dei trent’anni trascorsi dalla sua esperienza alla guida della Regione Campania. Promossa dalla Fondazione Giorgio Almirante con Giuliana De’ Medici e dall’Associazione Ortocrazia, guidata da Alfonso Gifuni, l’iniziativa ha visto il salone all’aperto dei Giardini di Villa Giulia a Sant’Anastasia (Na) gremito di esponenti politici, militanti ed amici dell’ex governatore campano. “La sentita affluenza di oggi – ha sottolineato Gifuni – dimostra quanto Antonio Rastrelli, che ebbe a meritarsi dai suoi avversari politici l’appellativo di Presidente Galantuomo, sia rimasto nel cuore di chi ha creduto nella sua idea di politica come servizio e responsabilità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

