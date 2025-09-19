Alstom annuncia 100 posizioni aperte e investimenti nel business Services

Alstom, in occasione dell’anniversario per i 70 anni dello storico stabilimento di Sesto San Giovanni, ha annunciato un’importante campagna di assunzioni con l’apertura di 100 nuove posizioni entro marzo 2026. Contestualmente, è stato confermato il proseguimento degli investimenti in corso per il business Services in Italia, pari a 25 milioni, con l’obiettivo di rafforzare le attività industriali, espandere la . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Alstom annuncia 100 posizioni aperte e investimenti nel business Services

In questa notizia si parla di: alstom - annuncia

Sesto San Giovanni. Alstom: festa per i 70 anni e annuncia 100 nuove assunzioni @Alstom @AlstomItalia #NordMilano24 #sestosangiovanni #alstom #festeggiamenti #70anni #100nuoveassunzioni #economia #cronaca #breakingnews - X Vai su X

Sesto San Giovanni. Alstom: festa per i 70 anni e annuncia 100 nuove assunzioni ALSTOM #NordMilano24 #sestosangiovanni #alstom #festeggiamenti #70anni #100nuoveassunzioni #economia #cronaca #breakingnews Vai su Facebook

Alstom, annuncia 100 posizioni aperte e conferma investimenti nel business Services per 25 milioni; Alstom, annuncia 100 posizioni aperte e conferma investimenti nel business Services per 25 milioni; Alstom celebra i 70 anni dello stabilimento di Sesto S. Giovanni e annuncia 100 posizioni nel business Services in Italia.

Alstom: 100 assunzioni in Italia entro Marzo 2026 per la manutenzione ferroviaria - Alstom annuncia 100 assunzioni in Italia entro Marzo 2026 per potenziare le attività di manutenzione ferroviaria. ticonsiglio.com scrive

Alstom celebra i 70 anni dello stabilimento di Sesto S. Giovanni e annuncia 100 posizioni nel business Services in Italia - (FERPRESS) – Roma, 17 SET – Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, celebra oggi i 70 anni dello storico stabilimento di Sesto San Giovanni, centro d’eccellenza del gruppo pe ... Lo riporta ferpress.it