Almasri punto per il centrodestra

Laverita.info | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta per le autorizzazioni a procedere approva l’istanza per chiedere chiarimenti ai pm sulle indagini a carico del capo di gabinetto del dicastero, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Laverita.info

almasri punto centrodestraAlmasri: ok Giunta a richieste del centrodestra su Bartolozzi. Nordio: "Immunità irrinunciabile" - La Camera chiederà chiarimenti ai magistrati sull'indagine legata al caso Almasri a carico della capa di gabinetto del Ministero della ... Riporta iltempo.it

almasri punto centrodestraCaso Almasri. Il centrodestra cerca lo scudo per Bartolozzi - La Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio ha approvato l’istanza del centrodestra di chiedere al Tribunale dei ministri e alla Procura chiarimenti sulla capo di gabinetto del ministero della giu ... Secondo msn.com

