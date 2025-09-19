Almasri punto per il centrodestra
La Giunta per le autorizzazioni a procedere approva l’istanza per chiedere chiarimenti ai pm sulle indagini a carico del capo di gabinetto del dicastero, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Caso Almasri, il punto di Ainis: Meloni "ha agito da leader politico"
La strategia del centro destra per salvare Bartolozzi nel caso Almasri. La maggioranza chiede chiarimenti alle toghe sulla capo di gabinetto. Ma punta al ricorso alla Corte costituzionale.
Caso Almasri, il governo si difende e rilancia: "Dai giudici accuse irricevibili, abbiamo tutelato la sicurezza degli italiani"
Almasri: ok Giunta a richieste del centrodestra su Bartolozzi. Nordio: "Immunità irrinunciabile" - La Camera chiederà chiarimenti ai magistrati sull'indagine legata al caso Almasri a carico della capa di gabinetto del Ministero della ... Riporta iltempo.it
Caso Almasri. Il centrodestra cerca lo scudo per Bartolozzi - La Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio ha approvato l’istanza del centrodestra di chiedere al Tribunale dei ministri e alla Procura chiarimenti sulla capo di gabinetto del ministero della giu ... Secondo msn.com