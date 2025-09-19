Almasri la destra blinda la capa di gabinetto di Nordio
Come ampiamente previsto, la destra ha votato il suo documento su Giusi Bartolozzi alla giunta per le autorizzazioni della Camera. Le opposizioni non hanno partecipato al voto in polemica, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: almasri - destra
Il Csm approva la pratica a tutela del magistrato minacciato da Nordio sul caso Almasri. Contrari i laici di destra
Almasri, destra preoccupata per il fuoco mediatico
Almasri, la destra in cerca di una strada per salvare Bartolozzi
La strategia del centro destra per salvare Bartolozzi nel caso Almasri. La maggioranza chiede chiarimenti alle toghe sulla capo di gabinetto. Ma punta al ricorso alla Corte costituzionale. Di @ErmesAntonucci - X Vai su X
Almasri, la maggioranza vuole portare il caso alla Consulta. 'Conflitto di attribuzione su Bartolozzi'. Il pm informò Via Arenula e Csm #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Almasri, Nordio grida al complotto e blinda la sua fedelissima Bartolozzi: ma la destra sul ministro tace; Caso Almasri, “Per dignità Nordio deve dimettersi”: Serracchiani incalza il ministro.
Almasri, arriva lo scudo per Bartolozzi - Giustizia (Politica) Salvare la capa di gabinetto del ministero della Giustizia dall’indagine della procura di Roma per le sue false dichiarazioni rese sul caso Almasri. Come scrive ilmanifesto.it
Caso Almasri, la Giunta approva la richiesta di chiarimenti su Bartolozzi - La Giunta per le autorizzazioni alla Camera ha approvato la richiesta avanzata dal centrodestra per domandare alla procura di Roma e al tribunale dei ministri chiarimenti in merito alla posizione ... Come scrive ansa.it