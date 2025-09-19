Alluvione via libera alla delocalizzazione | quanti soldi spettano a chi deve abbandonare casa

L'attesa ordinanza che stanzia le risorse per la delocalizzazione delle persone alluvionate è arrivata. La Corte dei Conti ha dato il via libera alla Regione Emilia Romagna e al documento pubblicato dal Commissario straordinario, Fabrizio Curcio, che fissa la cifra dei sostegni e il modo per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: alluvione - libera

Regione, Lucchi (Pd): "Via libera a 500 interventi post alluvione, risposta concreta ai territori"

Post alluvione, via libera della giunta ai progetti di messa in sicurezza di via Arpino e Fornello

«Il livello dell’acqua dopo la piena dell’Aveto? Dieci centimetri oltre quello dell’alluvione del 2015». L’ondata di maltempo della scorsa settimana a Cabanne è ormai passata. Ma di certo ha aperto molte riflessioni - facebook.com Vai su Facebook

1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade danneggiate dall’alluvione 2023, lavori al via entro novembre #Rimini #Attualita - X Vai su X

Alluvione, via libera alla delocalizzazione: quanti soldi spettano a chi deve abbandonare casa; Post alluvione, via libera dalla Corte dei Conti all’ordinanza sulle delocalizzazioni; Camera, ok definitivo al DL 76/2024 per la ricostruzione post calamità. Dentro anche i Campi Flegrei.

Alluvione, via libera alla delocalizzazione: quanti soldi spettano a chi deve abbandonare casa - La Corte dei Conti ha dato l'ok all'ordinanza di Curcio e de Pascale che prevede fondi per chi è stato colpito dalle alluvioni. Lo riporta bolognatoday.it

Ricostruzione post alluvione. Delocalizzazioni, approvata dalla Corte dei Conti l’ordinanza del commissario - Proprietari di case che sono state sgomberate per aver subito danni gravi, in seguito agli eventi alluvionali, e che non potranno più ricostruire nello stesso luogo. Scrive ravennawebtv.it