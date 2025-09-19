All’Università di Perugia nascono i designer del futuro | al via concorso di idee Contemporary stones
“Immaginate di essere nel più grande studio di Design dell’Umbria, a cui il cliente ha commissionato la progettazione di uno stand fieristico. L’azienda si aspetta un punto di vista diverso dal solito, giovane e fresco”. Così il professore Paolo Belardi ha introdotto il concorso di idee. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
