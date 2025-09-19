Allora ve la dico proprio tutta Lucia non si ferma più | dopo Rosario fa scoppiare un altro caso

Lucia Ilardo sembra non voler abbandonare la scena neanche dopo la fine del suo percorso a Temptation Island. La giovane campana, già protagonista di uno dei colpi di scena più discussi dell’estate, ha infatti deciso di tornare a parlare, stavolta puntando il dito contro un altro ex volto del programma: Andrea Marinelli. Dopo aver messo fuori gioco Rosario Guglielmi, togliendogli la possibilità di iniziare la sua esperienza da tronista a Uomini e Donne, Lucia ha lanciato nuove rivelazioni che rischiano di compromettere anche la reputazione dell’ex tentatore. La vicenda si è riaccesa in seguito a un’intervista rilasciata da Marinelli, che nelle scorse ore aveva commentato senza troppi filtri la situazione di Rosario e Lucia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it