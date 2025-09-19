Allontanata da Monza con il foglio di via ruba 3mila euro in un supermercato

Allontanata da Monza con il foglio di via del Questore, ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre, una 22enne rumena, spalleggiata da un complice, ha tentato un furto all'Iperal di via Bellinzona a Como. Dopo una fuga rocambolesca, la coppia di cittadini rumeni, 22 e 27 anni, entrambi senza fissa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: allontanata - monza

A Monza è arrivata una notizia che ha colto di sorpresa alcuni dei motoristi della Formula 1. Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA, ha infatti annullato all’improvviso il summit di Londra previsto per la scorsa settimana, dove si sarebbe dovuto discutere attiv Vai su Facebook

La Formula 1 si è presa una breve pausa dopo le tappe di Zandvoort e Monza, ma non tutti i piloti hanno approfittato del riposo per allontanarsi dai motori - X Vai su X

Allontanata da Monza con il foglio di via, ruba 3mila euro in un supermercato; In giro con tronchesi e cavi elettrici, allontanato e denunciato un uomo; IL QUESTORE INTENSIFICA L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE CONTRO I REATI CON IL POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E CON L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - Questura di Monza e della Brianza | Polizia di Stato.

Foglio di via per due sudamericani e allontanato dalla provincia straniero molesto irregolare - Arezzo, 7 agosto 2025 – L a Polizia di Stato prosegue nell'attività operativa straordinaria di controllo del territorio: foglio di via per due sudamericani e allontanato dalla provincia straniero ... Segnala lanazione.it