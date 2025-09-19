Allontanata da Monza con il foglio di via ruba 3mila euro in un supermercato

Monzatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allontanata da Monza con il foglio di via del Questore, ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre, una 22enne rumena, spalleggiata da un complice, ha tentato un furto all'Iperal di via Bellinzona a Como. Dopo una fuga rocambolesca, la coppia di cittadini rumeni, 22 e 27 anni, entrambi senza fissa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allontanata - monza

Allontanata da Monza con il foglio di via, ruba 3mila euro in un supermercato

Allontanata da Monza con il foglio di via, ruba 3mila euro in un supermercato; Furto di merce per 3mila euro in un negozio, era già stata allontanata da Monza; Già allontanata da Monza, scappa con 3.000 euro di merce.

allontanata monza foglio viaFurto di merce per 3mila euro in un negozio, era già stata allontanata da Monza - Una 22enne senza fissa dimora arrestata per furto aggravato, con un complice, a Como: era già stata allontanata con un foglio di via da Monza ... Da msn.com

Foglio di via per due sudamericani e allontanato dalla provincia straniero molesto irregolare - Arezzo, 7 agosto 2025 – L a Polizia di Stato prosegue nell'attività operativa straordinaria di controllo del territorio: foglio di via per due sudamericani e allontanato dalla provincia straniero ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Allontanata Monza Foglio Via