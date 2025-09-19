Allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione di Smart & Sustainable Marina
Dall’articolo di La Presse – Investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e innovatori a confronto il 21-22 settembre Accelerare la transizione ambientale e costruire infrastrutture portuali sostenibili, connesse e incentrate sulle persone. Investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e innovatori sono pronti a incontrarsi nuovamente alla quinta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous allo . Allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione di Smart & Sustainable Marina L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
“Yacht Club” è il nuovo EP di TAJIRI e HVGME
Nautica, allo Yacht Club di Monaco incontro tra tecnologia e innovazione per l’obiettivo zero emissioni
Allo Yacht Club di Monaco tecnologia e innovazione
I "Promessi Sposi" di Manzoni, raccontati dalla Prof. Valentina Romano: tutto esaurito allo Yacht Club Como. Il calendario dei prossimi eventi sul sito www.yachtclubcomo.it
Yacht Club Santo Stefano: il Trofeo Gianni Poma celebra 25 anni di sport e convivialità in mare.
