Allo stadio Benelli arriva Perugia possibili modifiche alla viabilità e ordinanza antivetro

In occasione della partita Ravenna Fc contro Perugia del campionato di serie C, che si svolgerà oggi alle 20.30, allo stadio Benelli, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in.

