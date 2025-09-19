Sarà presentato in anteprima assoluta all Festa del Cinema di Roma 2025 il docufilm Allevi – Back to Life che racconta il ritorno alla scena musicale del celebre compositore e pianista. Sarà presentato in anteprima assoluta all Festa del Cinema di Roma 2025, nella sezione Special Screening, il docufilm Allevi – Back to Life diretto da Simone Valentini, che racconta, con uno sguardo intimo e poetico, il ritorno alla scena musicale del celebre compositore e pianista Giovanni Allevi, dopo la lunga battaglia contro la malattia. Guidati dalla voce dello stesso M° Allevi, il film conduce lo spettatore in un viaggio profondo e toccante, in cui la musica si intreccia con la fragilità umana e la rinascita personale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Allevi – Back to Life, il trailer del docufilm, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025