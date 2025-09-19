Allevi – Back to Life il trailer del docufilm in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025

Sarà presentato in anteprima assoluta all Festa del Cinema di Roma 2025 il docufilm AlleviBack to Life che racconta il ritorno alla scena musicale del celebre compositore e pianista. Sarà presentato in anteprima assoluta all Festa del Cinema di Roma 2025, nella sezione Special Screening, il docufilm Allevi – Back to Life diretto da Simone Valentini, che racconta, con uno sguardo intimo e poetico, il ritorno alla scena musicale del celebre compositore e pianista Giovanni Allevi, dopo la lunga battaglia contro la malattia.  Guidati dalla voce dello stesso M° Allevi, il film conduce lo spettatore in un viaggio profondo e toccante, in cui la musica si intreccia con la fragilità umana e la rinascita personale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Giovanni Allevi - Back To Life - Back To Life è un film del 2025 di genere documentario, diretto da Simone Valentini, della durata di 90 minuti, in uscita prossimamente nei cinema italiani, distribuito da Filmclub ... Scrive comingsoon.it

Giovanni Allevi: Triumph and Pain Through Music - Giovanni Allevi, guest of Vespa: "My future is an expanded present, I do not want to push myself too far ahead," says the artist guest of Bruno Vespa at Cinque Minuti. Come scrive ilmessaggero.it

