Allenamento Inter novità verso il Sassuolo | un rientro in gruppo ma restano dubbi su un giocatore Le ultime
Allenamento Inter, Cristian Chivu prepara la sfida con il Sassuolo con alcune assenze e novità. Frattesi potrebbe partire titolare. L’ Inter si avvicina alla sfida contro il Sassuolo per la 4ª giornata di Serie A con alcuni aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Come riportato da SkySport, Matteo Darmian è tornato finalmente in gruppo dopo aver saltato l’ultimo impegno di Champions League. Il difensore, che ha svolto lavoro personalizzato nelle scorse settimane, è ora pronto per rientrare e potrebbe essere convocato per il match contro il Sassuolo. Discorso diverso per Lautaro Martinez, che ancora avverte fastidio alla schiena. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - inter
Allenamento Inter, Chivu può sorridere: in due recuperano per il Fluminense
Infortunio Pio Esposito, salta l’allenamento di ieri: a rischio per Inter Fluminense? C’è però una buona notizia per Chivu
Mondiale per Club, Inter tegola Francesco Pio Esposito. Salta l’allenamento per infortunio: a rischio la Fluminense?
Qui #Sassuolo - Verso l'#Inter, seduta pomeridiana al Mapei Football Center. Domani allenamento al mattino - X Vai su X
INTER, l'esordio del nuovo kit di allenamento per la CHAMPIONS LEAGUE Vai su Facebook
Verso Ajax-Inter quante novità nell’undici nerazzurro! Le ultime della GdS; Inter Sassuolo Chivu cambia tutto | novità in porta e su Lautaro la probabile formazione; Infortunati Juve | ecco le condizioni di Conceicao verso l’Inter Novità anche su Zhegrova e Cabal mentre Miretti… Il punto dopo l’allenamento.
Inter, Akanji subito una soluzione in più contro la Juventus: le ultime verso Torino - L'Inter si avvicina al derby d'Italia con una novità importante nel reparto arretrato: Manuel Akanji: le ultime verso Torino ... Da msn.com
Napoli, il report dell'allenamento verso l'Inter: c'è Zielinski. UFFICIALE: lesione per Ospina - Attraverso il sito ufficiale del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso e in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter. Scrive calciomercato.com