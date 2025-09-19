Allenamento Inter novità verso il Sassuolo | un rientro in gruppo ma restano dubbi su un giocatore Le ultime

Allenamento Inter, Cristian Chivu prepara la sfida con il Sassuolo con alcune assenze e novità. Frattesi potrebbe partire titolare. L’ Inter si avvicina alla sfida contro il Sassuolo per la 4ª giornata di Serie A con alcuni aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Come riportato da SkySport, Matteo Darmian è tornato finalmente in gruppo dopo aver saltato l’ultimo impegno di Champions League. Il difensore, che ha svolto lavoro personalizzato nelle scorse settimane, è ora pronto per rientrare e potrebbe essere convocato per il match contro il Sassuolo. Discorso diverso per Lautaro Martinez, che ancora avverte fastidio alla schiena. 🔗 Leggi su Internews24.com

