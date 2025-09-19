da Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu anche oggi ha svolto una sessione di allenamento ad Appiano Gentile, preparando il match contro il Sassuolo in programma domenica sera, 21 settembre, per il 4° turno di Serie A. Dopo il convincente successo per 2-0 contro l’ Ajax in Champions League, i nerazzurri si concentrano ora sul campionato, cercando di mantenere il passo con le prime della classe. Lautaro Martinez, reduce da un fastidio alla schiena, ha svolto lavoro individuale in palestra e il suo rientro in gruppo è previsto per domani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allenamento Inter, nerazzurri al lavoro a -2 dalla gara col Sassuolo: un rientro per Chivu! – FOTO e REPORT