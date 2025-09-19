Allenamento Inter nerazzurri al lavoro a -2 dalla gara col Sassuolo | un rientro per Chivu! – FOTO e REPORT
da Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu anche oggi ha svolto una sessione di allenamento ad Appiano Gentile, preparando il match contro il Sassuolo in programma domenica sera, 21 settembre, per il 4° turno di Serie A. Dopo il convincente successo per 2-0 contro l’ Ajax in Champions League, i nerazzurri si concentrano ora sul campionato, cercando di mantenere il passo con le prime della classe. Lautaro Martinez, reduce da un fastidio alla schiena, ha svolto lavoro individuale in palestra e il suo rientro in gruppo è previsto per domani. 🔗 Leggi su Internews24.com
Allenamento Inter, Chivu può sorridere: in due recuperano per il Fluminense
Infortunio Pio Esposito, salta l’allenamento di ieri: a rischio per Inter Fluminense? C’è però una buona notizia per Chivu
Mondiale per Club, Inter tegola Francesco Pio Esposito. Salta l’allenamento per infortunio: a rischio la Fluminense?
Questa mattina Ademola Lookman non ha preso parte alla seduta di allenamento in vista della sfida con i parigini. Slitta ancora, dunque, il rientro dell'attaccante nigeriano inserito in lista dal club orobico dopo il mancato trasferimento all'Inter.
#Inter - Allenamento di rifinitura per la squadra di #Chivu prima della partenza per Amsterdam: assente #Darmian (lombalgia), lavoro in palestra per #LautaroMartinez per un lieve problema alla schiena. La presenza del capitano non sembra a rischio, anch
Nuova settimana di lavoro: l'allenamento dei nerazzurri; Nerazzurri al lavoro al BPER Training Centre; Squadra al lavoro: gli scatti dell'allenamento dei nerazzurri.
Inter, le ultime in vista del Sassuolo: in gruppo Darmian, lavoro differenziato per Lautaro - Le ultime in casa Inter in vista del match di campionato contro il Sassuolo: tornato in gruppo Darmian, lavoro differenziato per Lautaro ... Secondo gianlucadimarzio.com
Inter, allarme Lautaro: slitta il rientro in gruppo, cosa filtra e come gestirlo - Il capitano nerazzurro non è ancora tornato ad ... Segnala fantamaster.it