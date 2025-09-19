Allegri torna sul rigore tolto contro il Bologna e sul VAR | ha un consiglio per gli arbitri

Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan è tornato a parlare del rigore tolto ai rossoneri contro il Bologna e sull’utilizzo del VAR: ha un consiglio per gli arbitri italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allegri torna sul rigore tolto contro il Bologna e sul VAR: ha un consiglio per gli arbitri - Milan è tornato a parlare del rigore tolto ai rossoneri contro il Bologna e sull’utilizzo del ... Da fanpage.it

Allegri: “Io ho sbagliato a togliermi la giacca, ma il Var non può essere soggettivo” - Il tecnico torna sull’espulsione rimediata con il Bologna: protestava per il rigore prima concesso poi inspiegabilmente tolto da Marcenaro ... Lo riporta repubblica.it