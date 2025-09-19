Il prescelto per un’eredità pesantissima: il livornese lo ha già allenato in bianconero Non è presto per cominciare a parlare, o quantomeno a ragionare in vista del prossimo calciomercato estivo. Del resto i grandi club sono tali perché si muovono sempre in grande anticipo. Siamo certi che anche il Milan, nonostante le tante troppe teste in società, stia già lavorando in ottica 2026. (LaPresse) – Calciomercato.it Per la stagione ventura, una delle priorità dei rossoneri sarà il portiere. Ad oggi, infatti, non ci sono i margini per il rinnovo del contratto di Mike Maignan in scadenza tra nove mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri sceglie lui: nuovo affare tra Milan e Juve, c’è la data