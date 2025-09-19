Allegri | Leao verso il rientro col Napoli Maignan pronto per la Coppa

Anxious but confident, Milan’s coach addresses the press on the eve of Udinese match, sketching a clear picture of injured stars and tactical choices that will shape the week leading up to the confrontation with Napoli and the win-or-go-home duel with Lecce in Coppa Italia. Condizioni dei protagonisti principali La sala stampa di Milanello si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Allegri: Leao verso il rientro col Napoli, Maignan pronto per la Coppa

In questa notizia si parla di: allegri - leao

Brambati: “Leao? Allegri lo migliorerà. Su Theo Hernandez dico che…”

Pancaro: “Milan, Allegri garanzia. Ultima chiamata per Leao”

Retroscena Leao: si allena in Sardegna per Allegri (con un ex compagno di Max)

.@acmilan, #Leao ancora ai box: ecco quando #Allegri spera di recuperarlo - X Vai su X

Rafa Leao ancora fuori per infortunio: Max Allegri predica prudenza Il tecnico toscano dice quanto il campione portoghese tornerà in campo: https://fanpa.ge/XJX63 Vai su Facebook

Milan, Allegri fa il punto sugli infortunati: il rientro di Leao e Maignan; Milan, Leao verso il rientro dopo l'infortunio. E Allegri lo vuole come centravanti; Allegri svela perché il rientro di Leao è ancora lontano: Si è infortunato a un muscolo molto pericoloso.

Milan, quando tornano Maignan e Leao: l’annuncio di Allegri - Milan ha parlato delle condizioni di Mike Maignan e Rafael Leao: come stanno e quanto tornano. Si legge su milanlive.it

Milan: ansia Leao, l’annuncio di Allegri preoccupa i tifosi - Il rientro di Leao dall'infortunio continua ad essere pieno di dubbi. Scrive calciotoday.it