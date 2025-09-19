Allegri lancia la sfida | Dobbiamo dare continuità ai risultati domani è una grande possibilità Var? Sono loro che devono migliorare

Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Udinese e Milan, in un turno che vedrà la Juve impegnata a Verona. Massimilaino Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Udinese e Milan, in programma in un sabato di campionato che vedrà tra le altre anche la Juve impegnata in casa del Verona. Le sue dichiarazioni. CONTINUITÀ – « So solamente che veniamo da due vittorie, che affrontiamo una partita molto difficile, contro una squadra molto fisica, con buoni giocatoti tecnici. Domani è un test molto importante: i ragazzi lo sanno e ne abbiamo parlato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

