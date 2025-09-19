Allegri | In alcune situazioni il Var è soggettivo la giacca l’ho tolta con cautela perché all’inizio volevo strapparla

Il tecnico del Milan Max Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese. Allegri non sarà in panchina in seguito all’espulsione rimediata contro il Bologna. Allegri: «In alcune situazioni il Var è soggettivo». A che punto è il Milan per dare continuità? «So solo che la squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una squadra molto difficile, fisica, che ha giocatori tecnici. Domani è un test molto importante, i ragazzi lo sanno e ne abbiamo parlato. Bisogna dare continuità alle due vittorie fatte, siamo all’inizio del percorso e domani abbiamo una possibilità importante». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

