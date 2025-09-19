Allegri | Con l' Udinese è già il primo snodo della stagione Leao? Speriamo col Napoli
Il tecnico rossonero: "Abbiamo ancora dei difetti, non siamo diventati bravi e belli perché abbiamo vinto due volte. Dobbiamo alzare la percentuale di occasioni sfruttate. Maignan sta bene e giocherà col Lecce in Coppa Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, Allegri: "Leao probabilmente non ci sarà nemmeno con l'Udinese. Rientrerà con il Napoli. Mercato? La società ha fatto un buon lavoro"
Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”. Salterà anche l’Udinese
Milan, Allegri stupisce: laboratorio a Milanello. Loro due insieme con l’Udinese?
