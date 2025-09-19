Allegri avvisa il Milan | Con l’Udinese test fondamentale serve responsabilità

Alla vigilia della quarta giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta del Milan a Udine. Domani alle 20:45, al “BluEnergy Stadium”, i rossoneri affronteranno un test che il tecnico considera cruciale. Reduce da due vittorie consecutive, Allegri non vuole cali di concentrazione: “L’Udinese è una squadra fisica, con qualità tecnica. Per noi sarà una prova molto importante: i ragazzi lo sanno, serve dare continuità”. Le condizioni di Leao e Maignan. Sul fronte infortuni, il tecnico rossonero ha chiarito lo stato dei suoi uomini più attesi. “Leao sta recuperando, l’obiettivo è riaverlo col Napoli. 🔗 Leggi su Milanzone.it

