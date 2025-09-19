Allegri avvisa il Milan | Con l’Udinese test fondamentale serve responsabilità
Alla vigilia della quarta giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta del Milan a Udine. Domani alle 20:45, al “BluEnergy Stadium”, i rossoneri affronteranno un test che il tecnico considera cruciale. Reduce da due vittorie consecutive, Allegri non vuole cali di concentrazione: “L’Udinese è una squadra fisica, con qualità tecnica. Per noi sarà una prova molto importante: i ragazzi lo sanno, serve dare continuità”. Le condizioni di Leao e Maignan. Sul fronte infortuni, il tecnico rossonero ha chiarito lo stato dei suoi uomini più attesi. “Leao sta recuperando, l’obiettivo è riaverlo col Napoli. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: allegri - avvisa
#Galeone avvisa il #Milan: “#Udinese squadra più fisica d’Italia, sarà durissima” #Allegri #UdineseMilan - X Vai su X
Landucci, finisce un'epoca: il secondo di Allegri diventa primo! Ecco cos'è successo Vai su Facebook
Allegri avvisato, il Milan non può sbagliare: annuncio sulla Champions League - Dopo il mercato ora in casa Milan è tempo di dare spazio al campo e il tecnico Massimiliano Allegri non può sbagliare. Secondo spaziomilan.it
Milan, ‘avviso’ ad Allegri: non si scappa - E' già il momento di primi bilanci e indicazioni importanti a fine calciomercato, il tecnico rossonero ha un obbligo ben preciso ... Segnala calciomercato.it