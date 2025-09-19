Allegri alla vigilia di Udinese Milan | La nostra una squadra da scudetto? Rispondo così c’è un dettaglio da evidenziare
Allegri alla vigilia di Udinese Milan: «La nostra una squadra da scudetto? Rispondo così». Le dichiarazioni in conferenza stampa. Nel corso della conferenza stampa indetta in vista della sfida contro l’Udinese in campionato di domani sera, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha analizzato il momento della propria squadra mandando un messaggio indiretto alle rivali come l’ Inter in merito alle ambizioni dei rossoneri per questa stagione. MILAN GUARITO? – « Questo lo dirà il campo. Non è perché abbiamo vinto due partite siamo diventati tutti bravi e belli: abbiamo ancora dei difetti. La cosa importante domani alle 20:45 è accendere l’interruttore, altrimenti ci facciamo del male. 🔗 Leggi su Internews24.com
Allegri Milan, le parole del tecnico alla vigilia del Bari: «Coppa Italia importante, domani il primo passo. Su Tare e sul calciomercato…»
Milan-Bari, Allegri alla vigilia della sfida coi galletti: "Serve una partita di responsabilità"
La vigilia di Milan-Bari, le parole di Allegri e le mosse di calciomercato
Udinese-Milan, Allegri: Leao forse torna con il Napoli, Maignan in campo con il Lecce
Milan, Allegri: "Domani primo snodo. Leao out, Maignan torna col Lecce"
Allegri, Udinese-Milan alla Luis Enrique: "Lui è bravo, io... La giacca? Volevo strapparla"