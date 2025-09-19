Allegri A Udine snodo cruciale per il Milan

"Dobbiamo dare continuità alle due vittorie di fila", dice il tecnico rossonero. MILANO - "Affronteremo una squadra difficile da battere: loro hanno 7 punti e sono molto fisici e tecnici. Per noi sarà un test importante, dobbiamo dare continuità alle due vittorie di fila che abbiamo fatto". Così Mas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Allegri "A Udine snodo cruciale per il Milan"

In questa notizia si parla di: allegri - udine

Allegri: "Leao non ci sarà nemmeno a Udine. Tornerà col Napoli"

Allegri e l’espulsione: “La giacca mi ha salvato, Maignan out a Udine”

Milan, Allegri: "Maignan out a Udine, contento di Gimenez. Il rosso? La giacca mi ha salvato"

#Allegri prima di #Udinese-#Milan: "Squalifica? Sbaglio io che mi arrabbio. #Leao spero di riaverlo per il Napoli" - X Vai su X

Il Milan si appresta ad affrontare l’Udinese per la quarta giornata di Serie A ? Secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri dovrebbe schierare il solito 3-5-2 : ancora titolari Terracciano, De Winter e Gimenez Athekame, Nkunku e Ricci sono invece destinati a Vai su Facebook

Allegri A Udine snodo cruciale per il Milan; Udinese-Milan | Parla Allegri: “Leao e Maignan ci saranno? Vi dico che…”; Giornata Mondiale dell’Alzheimer: la Loggia sarà illuminata di viola.

Allegri "A Udine snodo cruciale per il Milan" - Per noi sarà un test importante, dobbiamo dare continuità alle due vittorie di fila che abbia ... Secondo laprovinciacr.it

Calcio: Milan; Allegri, 'siamo allo snodo della stagione' - L'Udinese ha fatto 7 punti, è una squadra fisica e con buoni valori tecnici. Lo riporta corrieredellosport.it