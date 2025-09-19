Alle 17.30 al Circolo Bononia le nuove divise Domenica l’esordio a Roseto | il coach cerca di accelerare l’inserimento del play siciliano Fortitudo oggi le maglie Caja lavora su Imbrò
Si alza il sipario sul campionato di serie A2. Da domenica si inizia a fare sul serio, con la Fortitudo che scenderà in campo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, per la prima giornata. Chiuso il precampionato, lasciata alle spalle la Supercoppa, oggi società e squadra sono attesi dall’ultimo atto prima dell’inizio vero e proprio della stagione. Alle 17.30 al Circolo Bononia, in via Castiglione 1, si terrà infine la presentazione delle divise ufficiali. Belle o brutte, amate o meno, innovative o classica, la realtà è che spesso il successo delle canotte deriva dal successo, o meno, della squadra in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: circolo - bononia
Il Circolo Bononia per il Comunale: l’omaggio alla storia del Teatro
OBS Italia sponsor della Emilbanca Gardens Cup 2024 al Circolo Tennis Bologna Siamo lieti di annunciare la nostra sponsorizzazione della seconda edizione della CTB Emilbanca Gardens Cup, torneo ITF maschile, che si terrà dal 1 al 7 settembre nella s - facebook.com Vai su Facebook
Alle 17.30 al Circolo Bononia le nuove divise. Domenica l’esordio a Roseto: il coach cerca di accelerare l’inserimento del play siciliano. Fortitudo, oggi le maglie. Caja lavora su Imbrò.
Alle 17.30 al Circolo Bononia le nuove divise. Domenica l’esordio a Roseto: il coach cerca di accelerare l’inserimento del play siciliano. Fortitudo, oggi le maglie. Caja ... - Da domenica si inizia a fare sul serio, con la Fortitudo che scenderà in campo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, per la prima giornata. sport.quotidiano.net scrive
Il Circolo Bononia per il Comunale: l’omaggio alla storia del Teatro - L’evento si è concluso con una raffinatissima cena proposta dallo chef Max Poggi ... Secondo msn.com