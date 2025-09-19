Alle 17.30 al Circolo Bononia le nuove divise Domenica l’esordio a Roseto | il coach cerca di accelerare l’inserimento del play siciliano Fortitudo oggi le maglie Caja lavora su Imbrò

Sport.quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario sul campionato di serie A2. Da domenica si inizia a fare sul serio, con la Fortitudo che scenderà in campo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, per la prima giornata. Chiuso il precampionato, lasciata alle spalle la Supercoppa, oggi società e squadra sono attesi dall’ultimo atto prima dell’inizio vero e proprio della stagione. Alle 17.30 al Circolo Bononia, in via Castiglione 1, si terrà infine la presentazione delle divise ufficiali. Belle o brutte, amate o meno, innovative o classica, la realtà è che spesso il successo delle canotte deriva dal successo, o meno, della squadra in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

