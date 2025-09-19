Allarme Napoli l’annuncio è una mazzata | Sei mesi di stop

Glieroidelcalcio.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Antonio Conte è arrivata una doccia fredda che ha fatto dimenticare subito la gara contro il City. Il rischio inatteso sono ben sei mesi di stop  A Napoli, anche se scaramanticamente pochi lo dicono ad alta voce, il pensiero corre inevitabilmente a ciò che è stato e a ciò che potrebbe essere. La vittoria dello scudetto nel 2025 ha riportato i partenopei sul tetto d’Italia e ha acceso un desiderio che va oltre la conferma: perché non provare a spingersi oltre, inseguendo un traguardo quasi utopico come il triplete? Parlare oggi di una simile impresa è certamente prematuro, ma l’avvio di stagione alimenta le fantasie. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

allarme napoli l8217annuncio 232 una mazzata sei mesi di stop

© Glieroidelcalcio.com - Allarme Napoli, l’annuncio è una mazzata: “Sei mesi di stop”

In questa notizia si parla di: allarme - napoli

Caldo da allarme rosso a Napoli: i consigli dei medici di famiglia

Incendio a Napoli in via Gianturco presso il Centro Direzionale, in fiamme rifiuti: strade chiuse, è allarme

Incendio a Napoli in via Gianturco e presso il Centro Direzionale, in fiamme rifiuti: strade chiuse, è allarme

Napoli, allarme Conte: “Preso Lucca per un motivo” - Il nuovo allarme di Antonio Conte: ecco la verità Una nuova svolta di calciomercato in casa Napoli dopo ... Scrive calciomercato.it

Lukaku, allarme Napoli! Ansia Conte, si torna sul mercato. Como su Laporte, Roma-Sancho, si lavora - L’infortunio occorso in amichevole contro l’Olympiacos a Romelu Lukaku rischia di essere più serio del previsto. Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Allarme Napoli L8217annuncio 232