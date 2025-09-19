Scatta l’allarme in casa Juve: c’è bisogno di un nuovo acquisto a centrocampo per sostituire Thuram. L’ultimo nome arriva dalla Premier League La Juve è partita bene in campionato e ha limitato i danni in Champions League contro il Borussia Dortmund, siglando una rimonta che ha dato motivazioni e nuovo morale ai bianconeri. La stagione, però, è lunga e difficile e bisogna ancora sistemare diverse cose sotto il profilo tattico e tecnico per far sì che tutto vada per il meglio. Proprio per questo, il mirino passa sempre sul calciomercato, su chi sarebbe potuto arrivare e su chi davvero manchi per rendere la rosa bianconera competitiva in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Allarme Juve, serve un altro Thuram: colpo francese in Premier