Come una rockstar. Tra sciabolate di luce e musica techno fa il suo ingresso sul palcoscenico dell’Alcatraz, storico locale delle notti milanesi, come la diva che verrà. É Omoda 5 SHS-H, la new one del brand cinese e il manifesto della visione del marchio con le 3 lettere SHS che sono l’acronimo di Super Hybrid System, l'inizio di una nuova era tecnologica per i marchi Omoda & Jaecoo del gruppo Chery, declinato in SHS-P (plug in hybrid) e nell’ultima nata SHS-H (full hybrid). É lei la protagonista della Super Hybrid Night, circondata da tutti gli altri modelli dei due marchi anche prossimi venturi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - All'Alcatraz di Milano la rockstar Omoda 5 SHS-H