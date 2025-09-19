All' Accademia Albertina di Torino il World Press Photo | la mostra che racconta il mondo in 144 scatti
Torna a Torino il World Press Photo: la mostra che racconta il mondo in 144 scatti World Press Photo Exhibition 2025, la più prestigiosa mostra di fotogiornalismo al mondo, fa il suo ritorno a Torino per il nono anno consecutivo. Le 144 immagini vincitrici del concorso saranno esposte nell'ipogeo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Chiuso un tratto di corso Vittorio Emanuele II per lavori sui binari: aperto un corridoio nella ZTL tra via Accademia Albertina e via Rossini
