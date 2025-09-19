Alla vista della polizia lancia il pacchetto di sigarette dentro c’era hashish | 20enne nei guai
ESI – Nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia di Stato del Commissariato di Jesi ha fermato un 20enne di origini somale, senza fissa dimora ma regolare sul territorio, trovato in possesso di droga.L’episodio è avvenuto in via del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Rimini, fugge alla vista della Polizia e lancia un pacchetto: dentro c'erano cocaina, eroina e hashish