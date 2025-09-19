Alla Scala un triplete della danza Études Petite Mort e il Boléro

Tre capolavori assoluti che hanno rivoluzionato il balletto del Novecento. Alla Scala da lunedì fino al 3 ottobre, “ Études “ di Harald Lander, sull’arrangiamento e orchestrazione di Knudåge Riisager degli Studi per piano di Carl Czerny, torna a Milano dopo oltre vent’anni: il racconto del lavoro dei danzatori dalla formazione al debutto. Poi la commovente coreografia “ Petite Mort “ di Jirí Kylián, accompagnata da due tra i concerti più celebri di Mozart, al pianoforte Takahiro Yoshikawa. E il balletto-icona di Béjart “ Boléro “ di Ravel. In scena, per “Études“, ventiquattro danzatrici (12 in bianco, 12 in nero), dodici danzatori, una ballerina principale e tre ballerini principali: nella recita di apertura, poi il 24, 28 e 30 settembre l’étoile Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Nicola Del Freo, Marco Agostino; nelle recite del 23, 25 e del 3 ottobre Alice Mariani, Mattia Semperboni, Navrin Turnbull, Gabriele Corrado; il 26 settembre e 2 ottobre Martina Arduino, Darius Gramada, Edward Cooper, Marco Agostino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Scala un triplete della danza. Études, Petite Mort e il Boléro

