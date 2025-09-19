Alla guida senza patente o revisione e con il carico di cocaina | operazione Chiringuito 10 denunciati dalla Polizia locale

Milano, 19 settembre 2025 – La Polizia Locale di Milano, nelle prime ore del mattino di ieri 18 settembre, in via Valtorta all'intersezione con via Jesi (zona via Padova), ha fermato un veicolo per un controllo stradale. Il conducente è stato arrestato poiché trovato in possesso di 11 grammi di cocaina. In un'altra operazione, all'una di notte in via Giardino, un conducente fermato per controllo stradale è stato denunciato per due reati. La denuncia è scattata per ricettazione, in quanto il veicolo risultava essere frutto di appropriazione indebita. Taxi, si riparte dopo la protesta selvaggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla guida senza patente o revisione e con il carico di cocaina: operazione Chiringuito, 10 denunciati dalla Polizia locale

In questa notizia si parla di: guida - patente

Alcolock e rischio revoca patente: cosa sono i codici 68 e 69? La guida

Al telefonino mentre guida l’autobus, autista nei guai. Patente ritirata

Vuole evitare la multa per guida senza patente, ma ne presenta una falsa

Diabete e patente di guida Questa settimana ho presentato in Senato un disegno di legge per aggiornare le norme dell’art. 119 del Codice della Strada, che riguardano il conseguimento e il rinnovo della patente per le persone con diabete. Obiettivo: ga - X Vai su X

Era lui alla guida (senza patente) dello scooter su cui viaggiava anche Ramy Elgaml, morto dopo l’inseguimento a folle velocità con i carabinieri, probabilmente dopo una rapina (i due giovani, entrambi già noti alle autorità, erano stati trovati con 1000€ in cont Vai su Facebook

Alla guida senza patente o revisione e con il carico di cocaina: operazione Chiringuito, 10 denunciati dalla Polizia locale; Guida senza patente e con 15 fermi amministrativi: multa record; San Siro, maxi controllo ai motociclisti al Chiringuito: 4 moto truccate, una multa per guida senza patente.

Como: guida senza patente con 15 Fermi Amministrativi. Multa record per 29enne - Il veicolo aveva accumulato la bellezza di 15 fermi amministrativi dal 2020. automoto.it scrive

Senza patente e con auto senza assicurazione e revisione: fermato dalla Polizia a Como, finisce nei guai un 29enne - Il giovane, già con precedenti per truffa e spaccio, circolava su un mezzo con assicurazione e revisione scadute e 15 fermi amministrativi ... Da ciaocomo.it