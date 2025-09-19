Alla GNAMC di Roma dodici opere donate dalla Cy Twombly Foundation
Roma, 19 set. (askanews) - La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea si arricchisce di dodici nuove opere che entrano nella collezione permanente, donate dalla Cy Twombly Foundation, e apre una sala a lui dedicata. La Cy Twombly Foundation ha regalato undici capolavori del grande artista americano che ha vissuto a lungo a Roma, un Picasso, un laboratorio di restauro rinnovato e un corso post lauream, per un valore totale di 42,5 milioni di dollari. Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale, ha spiegato: "E' importante anche perché apre una nuova pagina della storia della Galleria, che diventa anche un centro di formazione e di ricerca per le opere d'arte contemporanea su carta, grazie ad un finanziamento di 3 milioni di dollari, che porterà al rifacimento completo del laboratorio di restauro e poi all'istituzione di un master con borse di studio, proprio per approfondire questi argomenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gnamc - roma
#film #documentario di The Art Film Fest (TAFF) II ed. Premio Speciale: "Waiting for King Lear" Premiazione: mart . 23/09/25, Sala delle Colonne, GNAMC - ROMA. #TheArtFilmFest #InsideArt Vai su Facebook
Tutti i Balla della GNAMC di Roma a Parma https://ift.tt/Ym1r4KH - X Vai su X
Tre donazioni della Cy Twombly Foundation alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; Alla GNAMC di Roma dodici opere donate dalla Cy Twombly Foundation; Super donazione alla GNAMC di Roma! 12 opere della Cy Twombly Foundation stimate 39,5 milioni.
Alla GNAMC di Roma dodici opere donate dalla Cy Twombly Foundation - (askanews) – La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea si arricchisce di dodici nuove opere che entrano nella collezione permanente, donate dalla Cy Twombly Foundation, e apre ... Secondo askanews.it
Alla Gnamc di Roma la sala Twombly e un nuovo Picasso - Dodici nuove opere, undici di Cy Twombly, a cui viene dedicata una sala, e una di Pablo Picasso, "Nu Debout", pastello su carta del 1906, entrano a far parte della collezione permanente della Galleria ... Lo riporta msn.com