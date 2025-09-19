Roma, 19 set. (askanews) - La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea si arricchisce di dodici nuove opere che entrano nella collezione permanente, donate dalla Cy Twombly Foundation, e apre una sala a lui dedicata. La Cy Twombly Foundation ha regalato undici capolavori del grande artista americano che ha vissuto a lungo a Roma, un Picasso, un laboratorio di restauro rinnovato e un corso post lauream, per un valore totale di 42,5 milioni di dollari. Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale, ha spiegato: "E' importante anche perché apre una nuova pagina della storia della Galleria, che diventa anche un centro di formazione e di ricerca per le opere d'arte contemporanea su carta, grazie ad un finanziamento di 3 milioni di dollari, che porterà al rifacimento completo del laboratorio di restauro e poi all'istituzione di un master con borse di studio, proprio per approfondire questi argomenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alla GNAMC di Roma dodici opere donate dalla Cy Twombly Foundation