Alice Cooper | I miei amici? Jimi Janis e Jim ma sono rimasto solo io

Una vita da film, la storia perfetta per un biopic trionfale. «Con Johnny Depp nei miei panni sarebbe fantastico. Dovrebbe solo mettere una protesi al naso per farlo assomigliare al mio.» racconta Vincent Damon Furnier, in arte Alice Cooper, il re dello shock rock, miracolosamente sopravvissuto all’era del rock tossico. Poteva tranquillamente essere uno del famigerato “Club 27”, quelli che a 27 anni si sono spenti per sempre: Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones dei Rolling Stones. Lui, no, a 77 anni è ancora qui con tanta voglia di vivere un bagaglio impressionante di ricordi: «Jim Morrison era un genio assoluto, ma uscire con lui era una roulette russa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alice Cooper: «I miei amici? Jimi, Janis e Jim, ma sono rimasto solo io»

In questa notizia si parla di: alice - cooper

Lo shock-rock di Alice Cooper incanta i fan e non solo i serpenti | VIDEO

Gli omaggi a Ozzy Osbourne delle star del rock, da Alice Cooper a Billy Idol

Alice Cooper band: “Ozzy Osbourne? Il metal è la sua eredità, mancherà a tutti”

Alice Cooper nel film Il signore del male (1987) #johncarpenter Vai su Facebook

l’11 Settembre 2015 il supergruppo Hollywood Vampires pubblica il suo primo ed omonimo album. Il disco, inciso da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, per onorare tutte le rockstar morte per eccessi negli anni ‘70, è prevalentemente composto da cover. - X Vai su X

Alice Cooper: «I miei amici? Jimi, Janis e Jim, ma sono rimasto solo io»; Alice Cooper racconta la lotta alle dipendenze: Con il Golf ne ho sostituita una negativa con una positiva”; Sondrio, l’icona anni ’80 Tony Hadley al Sociale con GSmile.

Alice Bellagamba: «Dopo Amici ero a un passo da Hollywood, ma ho cambiato vita. Alessandra Celentano? la stimo anche se mi diceva che ero bassa» - Alice Bellagamba è una delle protagoniste indimenticabili di Amici 2008. Segnala leggo.it