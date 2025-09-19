Alice Cooper | da 50 anni il padrino dello shock rock

La sua scommessa è stata portare sul palco l’arte del rock and roll, ingredienti visivi dei film horror e sprazzi di comicità surreale. «Il boa constrictor, la ghigliottina che decapita un pupazzo dalle mie sembianze, l’infermiera killer e tutto il resto sono teatro, show, circo. Quando si spengono le luci Alice Cooper resta in camerino e Vincent damon Furnier torna a casa, chiede i risultati delle partite dell’NBA, beve succo d’arancia, e la domenica va a messa con la donna della sua vita. La fede in Dio e questo grado di separazione tra palco e realtà mi hanno salvato la vita negli ultimi 44 anni». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alice Cooper: da 50 anni il padrino dello shock rock

