Alfredo Pedullà sul caso Lookman | Con rispetto per Inter e Atalanta ha sbagliato chi ha fatto questo
Alfredo Pedullà analizza il comportamento di Lookman e le conseguenze delle sue azioni, sottolineando i danni subiti da tutti e il rischio svalutazione. Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà è tornato a parlare del caso Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta, criticando fortemente il comportamento del giocatore e di chi lo ha consigliato. La vicenda, che ha visto Lookman assente dal gruppo per un periodo, ha suscitato non poche polemiche, soprattutto dopo la sua decisione di allontanarsi e di andare in un resort. LA REAZIONE DI LOOKMAN ALLE CRITICHE – «De Bruyne ha dato una lezione a tanti, la normalità, una reazione normale alla sostituzione, diventa anormalità quasi se rapportata al comportamento di altri come Lookman. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: alfredo - pedull
Alfredo Pedullà Vai su Facebook
Pedullà su Lookman | Un grande rimpianto per tutti L’Inter avrebbe dovuto…; Pedullà Lookman | Nessun rispetto per l’Atalanta L’Inter lo ha abbandonato per 5 milioni.
Pedullà: “Lookman, ecco chi ci ha perso di più. Con rispetto per Inter e Atalanta…” - "De Bruyne ha dato una lezione a tanti, la normalità diventa anormalità quasi se rapportata al comportamento di altri come Lookman" ... msn.com scrive
Caso Lookman, la versione di Percassi: “La promessa di cederlo si basava su due presupposti che lui stesso ci ha chiesto” - Dopo l’offerta dell’Inter rifiutata da Bergamo, è arrivato lo strappo definitivo dell’attaccante nigeriano con una lunga lettera postata sui ... Da ilfattoquotidiano.it