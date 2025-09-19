Alfano Miglietti Accademia Brera | Ruolo arte è svegliare coscienza su Hiv
(Adnkronos) – "Il ruolo dell'arte è quello di darci coscienza di essere parte di un mondo, di vivere con altre persone. La potenza dell’essere umani sta nel nostro essere connessi e per questo dobbiamo stare insieme. Tutto ciò che riguarda le qualità, le possibilità e le impossibilità dello stare insieme riguardano l'arte, la coscienza del . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: alfano - miglietti
Alfano Miglietti (Accademia Brera): Ruolo arte è svegliare coscienza su Hiv; Francesca Alfano Miglietti a #Maestri; FAM.
Francesca Alfano Miglietti a #Maestri - Nella puntata di oggi di #maestri per la maturità Giorgia Tarsi maturanda del Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio (Va) insieme a Edoardo Camurri e alla saggista, critica d'arte e ... raiscuola.rai.it scrive
Virus, corpi e rivoluzioni: tutta l'arte di Francesca Alfano Miglietti - Sfacciata, irruenta, solare, colta, sorprendente, molesta, acuminata come uno spillone da wodoo e morbida come un babà. Segnala vanityfair.it