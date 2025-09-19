Alex Marquez correrà con la Ducati ufficiale nel 2026 | Un passo avanti verso i nostri sogni

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota spagnolo continuerà con il team Gresini, ma sfrutterà la stessa moto affidata alla formazione Lenovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

MotoGP nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale.

MotoGP 2026. Ufficiale: nel 2026 Alex Marquez avrà una Ducati GP26: "Ricompensa per tutti!" - I grandi risultati del 2025 hanno spinto Borgo Panigale ad assegnare al numero 73 una moto factory per l'anno prossimo.

MotoGp, Alex Marquez guiderà una Ducati factory con team Gresini - Dalla prossima stagione lo spagnolo correrà in MotoGP con

