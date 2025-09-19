Albero cade su tre auto parcheggiate a Volterra

Intervento intorno alle 20 di giovedì 18 settembre di una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa in viale del Teatro a Volterra per la caduta di un albero sulla strada.La grossa pianta è crollata su tre auto parcheggiate: fortunatamente non c'era nessuno all'interno.La squadra ha provveduto alla.

