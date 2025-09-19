Alberi e piante gratis a Loreggia | come ottenerli entro fine settembre
C’è tempo fino al 30 settembre per prenotare gratuitamente fino a 10 piante per famiglia: alberi e arbusti da piantare nelle aree private. Anche Loreggia ha scelto di aderire all’iniziativa della Regione Veneto “Alberi per la Pianura Veneta”. Gli alberi disponibili appartengono a specie che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il Comune di Loreggia aderisce all'iniziativa "Alberi per la Pianura Veneta" grazie alla quale si possono prenotare e ricevere gratuitamente fino a 10 piante per nucleo familiare divise in 3 categorie: - Gruppo 1: alberi di prima grandezza (possono raggiungere f Vai su Facebook
