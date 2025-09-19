Albarola perde il controllo del furgone e si ribalta
Un uomo è finito all'ospedale nella tarda mattinata di venerdì 19 settembre dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ad Albarola di Vigolzone, lungo la Statale 654. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo di un furgone che si è ribaltato finendo con le ruote. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: albarola - perde
