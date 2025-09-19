Riparte “Accordi e Disaccordi ”, per raccontare la nuova stagione politica italiana e internazionale. Il talk di approfondimento del Nove condotto da Luca Sommi, torna sabato 20 settembre in prima serata alle 21:30. Nella prima puntata saranno ospiti la Relatrice speciale Onu per i Territori occupati palestinesi Francesca Albanese, il prof. Di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma Alessandro Orsini, la corrispondente dall’Italia per il Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli e l’attore, comico e storico conduttore di Striscia Enzo Iacchetti. Al centro della discussione la disperata situazione a Gaza, la guerra in Ucraina, le accuse incrociate tra destra e sinistra in Italia di alimentare il cosiddetto “clima d’odio sociale”, polemica che si è acuita dopo l’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Albanese, Orsini, Sciorilli Borrelli e Iacchetti ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 20 settembre. Con Travaglio e Scanzi