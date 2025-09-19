Al via Napoli Storia Viva | voci visioni e racconti un percorso dal mare alla collina

Si chiama “Napoli, Storia Viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medioevali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Al via "Napoli, Storia Viva": voci, visioni e racconti, un percorso dal mare alla collina - Due le programmazioni integrate, che definiscono il calendario: una prima fase dal 21 al 28 settembre che parte dal Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, alla Villa Floridiana e alla Certosa di ... Riporta napolitoday.it

Al via il progetto valorizzazione museale ‘Napoli, Storia Viva’ - Dal 21 settembre al 26 ottobre nove appuntamenti in quattro luoghi, per frammenti di storia e di genialità Riceviamo e pubblichiamo. Secondo expartibus.it