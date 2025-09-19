Al via lo sportello per il bando MIMIT | incentivi alle imprese per la transizione industriale
Aperto il bando del Fondo per la Transizione Industriale: incentivi alle imprese per innovazione, efficienza energetica e sostenibilità fino al 10 dicembre 2025. Si apre una nuova opportunità per le imprese italiane che vogliono investire in innovazione e sostenibilità. Con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è stata ufficialmente disposta l’apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni previste dal Fondo per la Transizione Industriale, uno dei pilastri finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo del Fondo è chiaro: sostenere la trasformazione del tessuto produttivo nazionale in chiave green ed energeticamente efficiente, favorendo l’adozione di tecnologie a minore impatto ambientale e la riconversione di processi produttivi verso modelli più sostenibili e competitivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
