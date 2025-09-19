Al via lo sportello per il bando MIMIT | incentivi alle imprese per la transizione industriale

Puntomagazine.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperto il bando del Fondo per la Transizione Industriale: incentivi alle imprese per innovazione, efficienza energetica e sostenibilità fino al 10 dicembre 2025. Si apre una nuova opportunità per le imprese italiane che vogliono investire in innovazione e sostenibilità. Con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è stata ufficialmente disposta l’apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni previste dal Fondo per la Transizione Industriale, uno dei pilastri finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo del Fondo è chiaro: sostenere la trasformazione del tessuto produttivo nazionale in chiave green ed energeticamente efficiente, favorendo l’adozione di tecnologie a minore impatto ambientale e la riconversione di processi produttivi verso modelli più sostenibili e competitivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sportello - bando

Agricoltura, aperto lo sportello per accedere al bando trattori a biometano

Uno sportello aiuterà persone anziane e fragili a partecipare al bando di edilizia pubblica

Sostegno alle donne vittime di violenza, uno sportello in Comune per l'accesso al bando regionale

apre nuovo sportello “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”; Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Nuovo Sportello; al via dal 5 febbraio lo sportello per accedere ai Mini Contratti di Sviluppo.

via sportello bando mimitBandi 2025 Marchi, Brevetti e Disegni: fondi MIMIT e opportunità per le imprese - Scopri i bandi MIMIT 2025 per marchi, brevetti e disegni: 32 milioni di euro a fondo perduto per innovazione e tutela delle PMI italiane. Riporta commercialista.it

via sportello bando mimitFondo Transizione industriale, aperto il bando MIMIT: come partecipare - Dal 17 settembre le domande di accesso al 3° Bando MIMIT per la transizione industriale e l'efficientamento energetico delle aziende italiane. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Sportello Bando Mimit