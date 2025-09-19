Al via le vendite di iPhone 17 | grande attesa per il nuovissimo ' Air'
È partita dall'Asia, nelle prime ore di oggi venerdì 19 settembre, la vendita mondiale della nuova famiglia di iPhone 17, lanciata da Apple dieci giorni fa nel corso del tradizionale keynote settembrino.iPhone 17, al vie le venditeA Pechino, come riferisce Reuters, per il lancio del nuovo. 🔗 Leggi su Today.it
Apple batte le attese del mercato: vendite iPhone e Cina sostengono conti
APPLE: iPHONE 17 LO VOGLIONO TUTTI: PRONTE LE VENDITE RECORD
Apple presenterà i nuovi iPhone 17 il 9 settembre 2025, con preordini dal 12 e vendite dal 19; attesa una versione Air più sottile.
