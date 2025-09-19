Al via la rimozione dei passaggi a livello a Caserta
Otto passaggi a livello saranno soppressi a Caserta nell’ambito del progetto di Rfi di dismissione della vecchia linea Caserta-Frasso Telesino nell’ambito della realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari.Via le barriere in via de Martino; via Unità d’Italia; via Tenente Politano; via San. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: rimozione - passaggi
? Attenzione a chi è di passaggio da Viale Guidoni ? Auto ribaltata in rimozione. Vai su Facebook
Al via la rimozione dei passaggi a livello a Caserta; Roncade, al via i lavori per eliminare il passaggio a livello sulla Venezia-Trieste; Passaggio a livello via Martiri Fantini.
Caserta, addio al passaggio a livello di via Marconi: una città che cambia ritmo - Scopri tutti i dettagli riguardo Caserta, addio al passaggio a livello di via Marconi: una città che cambia ritmo . Lo riporta casertaweb.com
Passaggi a livello, piano di rimozione ancora al palo. Tanti i disagi al traffico, monta la protesta - Oltre mezz’ora incolonnati sotto il sole già rovente di neanche metà giugno, tra clacson impazziti e automobilisti inferociti, scesi dalle proprie auto per tentare di comprendere perché, dopo ... Da ilmessaggero.it