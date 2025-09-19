Al via la rimozione dei passaggi a livello a Caserta

Otto passaggi a livello saranno soppressi a Caserta nell’ambito del progetto di Rfi di dismissione della vecchia linea Caserta-Frasso Telesino nell’ambito della realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari.Via le barriere in via de Martino; via Unità d’Italia; via Tenente Politano; via San. 🔗 Leggi su Casertanews.it

