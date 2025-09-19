Al via la prima edizione di Utopica il festival della Cultura Pop a Senigallia
(Adnkronos) – Da venerdì 19 settembre, fino a domenica 21, la città marchigiana di Senigallia ospita la prima edizione di Utopica Senigallia Fantasy Festival, un nuovo evento interamente dedicato al fantastico, alla fantascienza e alla cultura pop organizzato da LEG (Live Emotion Group). Con il tema "RESPECT", il festival mira a creare un'atmosfera dove "sogno . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: prima - edizione
Premio Lunezia 2025, la prima data dell’edizione numero 30, come iscriversi
10 settembre, a Empoli tutto pronto per la prima edizione del grande festival di storia
Fondazione Vittorio Occorsio, al via "proteggere il futuro": la prima edizione del Festival della sicurezza
Prima edizione - facebook.com Vai su Facebook
Si intitola Ascolto, la prima edizione si svolgerà a Bari dal 25 al 28 settembre con tanti ospiti, tra cui DJ Nigga Fox e Crystallmess. Era invitata anche l'emittente palestinese Radio Alhara, per ovvi motivi non ci sarà - X Vai su X
Al via la prima edizione di Utopica, il festival della Cultura Pop a Senigallia; Fondazione Veronesi e R2-KT insieme a Utopica per sostenere la ricerca pediatrica; Un universo magico a Senigallia.
Al via la prima edizione di Utopica, il festival della Cultura Pop a Senigallia - Da domani al via la prima edizione del festival dedicato a fantasy e fantascienza, con un ricco programma di eventi, ospiti e aree tematiche ... Secondo msn.com
Un universo magico a Senigallia - Prende il via oggi la tre giorni del festival "Utopica" dedicato al fantasy pop tra spettacoli, cosplay e mostre ... Segnala msn.com