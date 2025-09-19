Al via il restauro del Calvario | donazione privata copre metà dei costi

Brindisireport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Nuova vita per il complesso monumentale del Calvario di Cristo in Piazza Curtatone e Montanara. Questa mattina, venerdì 19 settembre, l'Amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo con la ditta incaricata dei lavori di restauro conservativo, che prenderanno il via nelle prossime. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

