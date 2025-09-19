Al via il restauro del Calvario | donazione privata copre metà dei costi
OSTUNI - Nuova vita per il complesso monumentale del Calvario di Cristo in Piazza Curtatone e Montanara. Questa mattina, venerdì 19 settembre, l'Amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo con la ditta incaricata dei lavori di restauro conservativo, che prenderanno il via nelle prossime. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: restauro - calvario
IMPERIA: AL MONTE CALVARIO PRESENTATO IL RESTAURO DEL CROCIFISSO LIGNEO DI MARAGLIANO / LE IMMAGINI Vai su Facebook
Imperia: domenica 14 settembre il Santuario del Monte Calvario in festa per il restauro del crocifisso del Maragliano / Il programma https://imperiapost.it/768663/imperia-domenica-14-settembre-il-santuario-del-monte-calvario-in-festa-per-il-restauro-del-crocifis - X Vai su X
Al via il restauro del Calvario: donazione privata copre metà dei costi; Calvario, tutto pronto per il restauro conservativo. 50% da fondi privati; La storia dei Gialli del Calvario in una pubblicazione del Lions Club Forlì Host.
Via a restauro Torre di Verzaia, tornerà visitabile - Via libera a Firenze al progetto di restauro della Torre del Verzaia, sul camminamento dal Torrino di Santa Rosa: porterà - Segnala ansa.it
Importante donazione a Villa Monastero. Al via un progetto di restauro degli arredi - Un quadro di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Scrive ilgiorno.it